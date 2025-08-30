Evento no Pacaembu oferece 300 comidas típicas de 50 países
Visitantes podem explorar a diversidade culinária mundial sem sair da capital paulista
O Festival Comidas e Músicas do Mundo está agitando a Praça Charles Miller no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. O evento ocorre neste fim de semana e oferece uma experiência única com 300 pratos típicos representando 50 países. Os visitantes podem explorar a diversidade culinária mundial sem sair da cidade.
A programação é dividida por continentes: América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, Ásia e África estão bem representados. Entre os destaques estão o mantu afegão e o bobotie sul-africano. A Jamaica traz seu famoso jerk chicken enquanto Cuba apresenta o tradicional ropa vieja.
Além das delícias gastronômicas, os visitantes podem desfrutar do festival gratuitamente das 11h às 21h durante o fim de semana. Animais de estimação também são bem-vindos.
Um dos pontos altos é a barraca da Espanha, onde se prepara uma enorme paella que requer várias pessoas para ser mexida devido ao tamanho da panela utilizada na preparação deste prato típico espanhol.
O Festival Comidas e Músicas do Mundo promete uma verdadeira viagem pelos sabores globais, oferecendo uma oportunidade perfeita para os amantes da boa comida explorarem novas culturas através dos seus paladares.
