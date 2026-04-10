Novelas de frutas com IA viralizam e podem virar caso de polícia

Famosas nas redes sociais, as novelas de frutas podem virar caso de polícia. Os vídeos curtos, de 30 segundos a 1 minuto, são feitos por Inteligência Artificial e mostram cenas de amor, traição e vingança com personagens em forma de frutas.

Autoridades tem se preocupado com a exposição do público infantil a esse tipo de conteúdo, já que, muitas vezes, há cenas de relações toxicas, agressividade e preconceito.