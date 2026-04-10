Novelas de frutas com IA viralizam e podem virar caso de polícia
Autoridades tem se preocupado com a exposição do público infantil a conteúdos com cenas de relações toxicas, agressividade e preconceito
Famosas nas redes sociais, as novelas de frutas podem virar caso de polícia. Os vídeos curtos, de 30 segundos a 1 minuto, são feitos por Inteligência Artificial e mostram cenas de amor, traição e vingança com personagens em forma de frutas.
Autoridades tem se preocupado com a exposição do público infantil a esse tipo de conteúdo, já que, muitas vezes, há cenas de relações toxicas, agressividade e preconceito.
O especialista em IA Israel Pimentel contou como essas novelas são feitas. Tudo começa com comandos em plataformas que transformam texto em animação. Ele explicou que, a duração ideal para vídeos viralizarem são 35 segundos, mas que o trabalho de montagem pode demorar de uma a duas horas.
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