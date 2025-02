Ex-ator mirim Rory Sykes morre asfixiado durante incêndios na Califórnia (EUA)

O ex-ator mirim Rory Sykes, de 32 anos, é uma das vítimas dos incêndios na Califórnia (EUA). Ele não conseguiu sair de sua casa, que pegava fogo, e morreu asfixiado por monóxido de carbono. A mãe de Rory tentou combater as chamas com uma mangueira, mas descobriu que o abastecimento de água havia sido interrompido na região. Ela chamou o Corpo de Bombeiros, mas já era tarde demais. Rory nasceu cego e com paralisia cerebral e superou diversos desafios para conseguir se tornar um ator de sucesso.