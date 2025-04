Ex-marido persegue e atropela jovem em São Paulo; vítima sofreu um traumatismo craniano

Milenia de Oliveira, de 25 anos, sofreu um traumatismo craniano após ser atropelada por seu ex-marido, Fernando Antônio, de 24 anos, no bairro Cidade Dutra, em São Paulo. O acidente, capturado por câmeras de segurança, foi resultado de uma perseguição de cinco horas. A relação entre Milenia e Fernando era marcada por brigas e agressões, e no dia do incidente, Fernando utilizou a desculpa de buscar o filho para persegui-la. Milenia está internada na UTI sem previsão de alta, e a família registrou um boletim de ocorrência contra o agressor, que é investigado pelo caso. A situação gera medo entre os familiares, pois o irmão de Milenia também foi vítima de um crime passional anos atrás.



