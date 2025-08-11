Ex-segurança de time de basquete dos Estados Unidos é acusado de furtar camisas e peças históricas

Marcos Thomas, de 62 anos, ex-segurança do Miami Heat, um dos maiores times de basquete dos Estados Unidos, foi acusado de furtar camisas e peças históricas do clube. Ele também havia sido segurança da NBA e tinha acesso a lugares privilegiados. Marcus furtou mais de 400 camisas e outros itens valiosos entre 2016 e 2021. A polícia descobriu que ele estava vendendo as peças na internet e teria arrecadado mais de R$ 11 milhões com a venda. A suspeita começou em um grupo de colecionadores, que perceberam uma oferta de itens raros e avisaram a polícia. Foram encontradas mais de 300 peças desparecidas na casa do ex-segurança.



