Exclusivo: advogados de Maicol afirmam que a confissão foi mediante agressão psicológica

Os advogados de Maicol dos Santos, suspeito preso temporariamente no caso do assassinato da jovem Vitória, afirmaram, ao Balanço Geral, que têm provas de que o suspeito sofreu agressão psicológica no momento do interrogatório, em que ele confessou ser autor do crime. Os advogados revelaram que pretendem pedir a anulidade da confissão do seu cliente.



