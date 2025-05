Exclusivo: assassino do jogador Daniel quebra o silêncio e faz revelações sobre o crime

Edison Brittes, assassino confesso do jogador de futebol Daniel, concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral. Daniel, que atuava pelo São Bento, participou de uma festa na casa do empresário, de quem era próximo por meio da amizade com Alana Brittes, filha de Edison. Durante a comemoração, Daniel subiu até o quarto da esposa de Edison, Cristiana, e tirou fotos com ela. Ao ver as imagens, o empresário decidiu se vingar. Sete anos após o crime, Edison falou pela primeira vez sobre o assassinato e fez revelações surpreendentes.



