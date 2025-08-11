Logo R7.com
Exclusivo: Balanço Geral fala com brasileiro ‘caçador de pickpockets’ da Inglaterra

Diego Galdino ficou conhecido por flagrar criminosos que furtam a carteira de turistas

Balanço Geral

O brasileiro Diego Galdino, de 32 anos, mora em Londres, na Inglaterra, e trabalha como entregador de uma empresa. Acoplada em seu capacete, há uma câmera para registrar e denunciar criminosos que furtam a carteira de turistas, os ‘pickpockets’. A iniciativa começou depois que ele passou a presenciar amigos sendo roubados e compartilhar em suas redes sociais. Diego falou em exclusividade com o Balanço Geral como ele colabora com uma rede europeia de caçadores de ladrões. Confira!

