Exclusivo: Esposa de Daniel Cravinhos fala pela primeira vez com uma equipe de televisão

O Balanço Geral entrevistou a esposa de Daniel Cravinhos, que pela primeira vez falou com uma equipe de televisão. Ele é um dos responsáveis condenados pelo assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, orquestrado e executado pelo irmão dele e pela filha do casal, Suzane von Richthofen. Os irmãos Cravinhos foram condenados a mais de 38 anos de prisão. Daniel começou a se relacionar com Caroline de Andrade, de 39 anos, enquanto ainda tinha união estável com a mãe do seu filho. O caso da traição foi exposto e ficou famoso na internet. Confira mais detalhes da entrevista na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!