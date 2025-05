Exclusivo: investigação de assassinato reabre caso após 48 anos na Califórnia

Um dos casos mais misteriosos de todos os tempos, que ficou parado durante 48 anos, começou a ser desvendado. Jeanette foi morta quando tinha 24 anos, em 1977. O corpo da jovem, estrangulada com a manga de uma camisa, foi encontrado dentro de um carro. Uma impressão digital foi encontrada em um maço de cigarro, que estava no veículo, mas não bateu com nenhuma outra do banco de dados. Agora, um investigador decidiu analisar casos antigos e rodou a impressão novamente no sistema. Depois de 48 anos, um suspeito já está preso e aguarda julgamento após a nova análise.



