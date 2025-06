Exclusivo: Irmão de jovem sequestrado em hotel em Mauá (SP) revela dívida

Vinicius Ventura, irmão de Kayque, jovem que está desaparecido há cinco dias, concedeu uma entrevista ao Balanço Geral. Imagens do circuito interno do Hotel Shangai, em Mauá (SP), mostram o momento em que Kayque é abordado por um homem com uma barra de ferro. Segundo a polícia, o homem visto nas imagens é Renato Nascimento Meira, de 40 anos. Vinícius explicou que conheceu Renato através do irmão, que conhecia o próprio sequestrador. Segundo ele, Kayque tinha uma dívida com Renato, pela compra de uma moto, que ainda não havia sido paga. A polícia segue nas buscas pelo jovem.



