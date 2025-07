Exclusivo: pai de mulher que enforcou e matou a própria mãe relata relação turbulenta entre as duas

O pai de Thalita Maria Cunha, que matou a própria mãe, Fernanda Soares Cunha, por enforcamento, concedeu entrevista exclusiva ao Balanço Geral. O homem, que não quis se identificar, disse que existia uma relação conturbada entre as duas. Segundo ele, pouco antes do crime, que aconteceu na terça-feira (1º), Fernanda havia ido à delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra Thalita, pois ela havia deixado os seus filhos com os avós. Os policiais ligaram para o esposo da vítima e solicitaram que ele fosse até lá, pois Fernanda estava ‘muito alterada’. Ele disse também que a esposa tomava remédios e bebidas alcoólicas em excesso. Thalita confessou o crime e se entregou à polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!