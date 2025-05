Fábrica ilegal de palmito é encontrada dentro de sítio na Grande São Paulo

Uma fábrica ilegal de palmito foi descoberta nos fundos de um sítio na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Vigilância Sanitária, a operação degrada o meio ambiente e representa um risco à saúde pública. Três pessoas foram detidas, entre elas um homem com vasto histórico criminal, que assumiu ser o responsável pela fábrica. Um auto de infração ambiental foi emitido, com multa superior a R$ 9 mil.



