Faixas expondo mulher acusada de golpe intrigam moradores da zona norte de São Paulo

Faixas espalhadas em Pirituba, na zona norte de São Paulo, deixaram a população intrigada. A faixa diz “Ingrid golpista”, e o Balanço Geral encontrou um empresário que se diz ser vítima da Ingrid. Lucas trabalha com venda de celulares e fez uma encomenda de aparelhos com a mulher no valor de R$ 700 mil e alega que os produtos nunca foram entregues. Lucas revelou que ele não pendurou as faixas, mas descobriu que outras pessoas foram vítimas da Ingrid. A nossa reportagem encontrou a mulher acusada de golpe para entender a história. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!