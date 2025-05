Faixas que falam de acidente com mototáxi que matou jovem são retiradas de viadutos em SP

Faixas que falavam sobre o acidente que vitimou Larissa Barros, de 22 anos, foram retiradas de viadutos em SP. A jovem morreu enquanto estava fazendo uma viagem de moto por aplicativo. Um homem, que estava em um carro por aplicativo, abriu a porta do veículo, atingindo a moto onde estava Larissa. Ela foi arremessada e não resistiu aos ferimentos. Para motociclistas, as faixas culpavam o motorista da moto. A polícia segue analisando imagens de câmeras de segurança e o caso é investigado como homicídio culposo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!