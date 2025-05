Falso entregador carrega o carro com mercadoria, cancela a corrida e foge com R$ 30 mil em tecidos

Um falso entregador carregou o carro com a mercadoria, cancelou a corrida e fugiu com R$ 30 mil em tecidos. O casal, que é dono do comércio de tecidos, tinha um motorista de confiança, mas ele não pôde trabalhar, então os empresários pediram por um entregador de aplicativo. O suspeito estava identificado no aplicativo como Rafael. O furgão com o qual ele foi retirar as encomendas era clonado. O casal espera que o suspeito seja responsabilizado e que a carga possa ser ressarcida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!