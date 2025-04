Falso entregador rouba caixas de bombons que seriam destinadas a crianças carentes, em São Paulo

Um falso entregador roubou uma doação de 60 caixas de bombons que seriam destinadas a crianças carentes, em São Paulo. A doação foi feita por Elisângela Batista, que faz aulas de dança com Robson e Joyce, os organizadores da ação beneficente. Elisângela gastou R$ 429 nas caixas de bombons que foram levadas pelo motoboy, que ela achou ser o esposo de Joyce, com quem tinha combinado a entrega das caixas. Ela registrou um boletim de ocorrência e a placa da moto do motociclista foi capturada pelas imagens da câmera de segurança.



