Falso médico é preso após forjar a própria morte para não responder por óbitos de pacientes

Um falso médico foi preso após forjar a própria morte para não responder sobre a investigação do óbito de duas pacientes dele em Sorocaba, no interior paulista. Fernando Henrique Dardis atendia no hospital mesmo sem ter completado a faculdade de medicina. Duas pacientes morreram após serem atendidas pelo homem. Nesta quinta-feira (26), ele se entregou à polícia em Guarulhos, na Grande São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!