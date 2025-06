Falsos advogados simulam tribunal e enganam arquiteta em Indaiatuba (SP)

Falsos advogados enganaram uma arquiteta em Indaiatuba, interior do estado de São Paulo, e roubaram mais de R$60 mil. Natacha Ochsendorf movia um processo contra uma empresa há dois anos e aguardava o resultado da indenização na Justiça. Em junho, o advogado entrou em contato com Natacha informando que a ação havia sido vencida, mas que era necessário pagar os custos do processo. Porém, a ligação foi feita por um criminoso, que utilizava a foto do real advogado, Ivan Gabetta, e que sabia detalhes sobre a vida da vitima. Natacha foi direcionada para outro advogado, que fez uma chamada de vídeo simulando um tribunal. Durante a conversa, foi envido um link e, ao clicar nele, ela deu acesso aos criminosos ao seu aparelho. Em poucos minutos, quatro contas bancárias foram invadidas e esvaziadas. Em nota, o verdadeiro advogado de Natacha afirma que não teve qualquer tipo de participação no caso. A vítima registrou um boletim de ocorrência e pretende falar com os bancos para recuperar o dinheiro perdido.



