Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Falsos fotógrafos fingem contratar profissionais para roubar equipamentos em São Paulo

Em um dos casos, os criminosos roubaram câmeras, equipamentos de iluminação e lentes, deixando um prejuízo de cerca de R$ 6 mil

Balanço Geral|Do R7

Criminosos têm se passado por fotógrafos para fingir contratar profissionais e roubar os equipamentos deles, em São Paulo. O golpe acontece frequentemente com profissionais de diversos setores. Em um dos casos, os criminosos roubaram câmeras, equipamentos de iluminação e lentes, deixando um prejuízo de cerca de R$ 6 mil. No horário e local do encontro com o contratante, os profissionais são abordados por criminosos armados em uma moto, rendidos e ameaçados.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • histórias
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Serviços

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.