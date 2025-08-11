Falsos fotógrafos fingem contratar profissionais para roubar equipamentos em São Paulo

Criminosos têm se passado por fotógrafos para fingir contratar profissionais e roubar os equipamentos deles, em São Paulo. O golpe acontece frequentemente com profissionais de diversos setores. Em um dos casos, os criminosos roubaram câmeras, equipamentos de iluminação e lentes, deixando um prejuízo de cerca de R$ 6 mil. No horário e local do encontro com o contratante, os profissionais são abordados por criminosos armados em uma moto, rendidos e ameaçados.



