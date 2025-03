Família de Vitória faz protesto e insiste que Maicol não matou a jovem sozinho

Familiares e amigos de Vitória Regina se reuniram em frente à delegacia de Cajamar (SP) para protestar e pedir respostas sobre a morte da jovem. O grupo exige novas investigações, levantando dúvidas sobre as contradições no depoimento de Maicol Salles dos Santos que confessou o crime. Apesar de Maicol afirmar que desferiu duas facadas, laudos necroscópicos revelam três ferimentos. A avó da vítima, Dona Virginia, e a cunhada, Júlia, expressam que não confiam nas informações fornecidas e acreditam que Maicol pode não ter agido sozinho. Elas clamam por uma reconstituição do crime para trazer clareza aos fatos.



