Família é atacada por ladrão, que se assusta com mensagem e aborta plano de roubar celular

Uma família foi atacada por um criminoso enquanto estavam dentro do carro, no centro de SP. Um ladrão quebrou o vidro da janela da passageira e arrancou o celular da mulher. A vítima gritou, e o marido tentou reagir. No entanto, o ladrão jogou o celular de volta, pois se assustou com uma mensagem do aplicativo ‘Celular Seguro BR’. Saiba como funciona o serviço, que ajuda a impedir furtos.