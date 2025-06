Famosa que participou de reality show é condenada por chefiar tráfico internacional de drogas

Magdalena Sadlo, uma modelo e ex-participante de um reality show na Polônia, foi presa no aeroporto de Londres. Ela gerenciava um cartel internacional que movimentou cerca de R$ 400 milhões em drogas, incluindo cocaína e cetamina. A polícia britânica a deteve quando ela retornava de uma viagem a Dubai. Após quase um ano e meio encarcerada, Magdalena foi condenada a 14 anos de prisão por tráfico e participação no cartel. Seu papel central incluía o gerenciamento de finanças e logística para o tráfico de drogas entre a Europa e o Oriente Médio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!