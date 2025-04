Festival Nordeste in Sampa começa neste sábado (5) no CTN

Neste sábado (5), começa o Festival Nordeste in Sampa no Centro de Tradições Nordestinas, na zona norte de São Paulo . O evento, com entrada gratuita, ocorre aos finais de semana até 27 de abril, das 11h às 22h. A programação inclui 10 tipos diferentes do prato baião de dois, representando os nove estados nordestinos e uma versão vegetariana. Além da culinária, haverá atrações musicais durante o festival.



