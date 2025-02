Filha de Renato Teixeira, cantor sertanejo brasileiro, se casa com astro do rock internacional

A filha do cantor sertanejo Renato Teixeira se casou com um astro do rock internacional: Evan Dando, da banda Lemonheads. Ele enfrentou um período difícil, mergulhado nas drogas, mas contou com a ajuda de Antônia Teixeira para se recuperar. Uma das primeiras decisões de Evan foi morar no Brasil. Os dois se casaram há um mês na casa onde vivem, na Serra da Cantareira, em SP. Agora, o famoso cantor brasileiro tem um genro que é um roqueiro internacional. Confira essa história!