Filho de produtor musical desaparece no centro de SP depois de ser visto com mulher misteriosa

O filho de um produtor musical desapareceu no início do mês no centro de SP. Wesley, de 22 anos, foi visto pela última vez com uma mulher misteriosa. Clayton, pai do rapaz, disse que ele o filho falava que estava morando com um amigo, porém, esse próprio amigo negou. A polícia diz que o jovem está na cracolândia. Para a família, Wesley pode ter caído em algum golpe envolvendo a mulher misteriosa.