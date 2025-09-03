Foragido tenta enganar sistema Smart Sampa com cirurgia, mas é preso na zona leste de SP

Um homem foragido por crimes de estelionato e associação criminosa foi preso na zona leste de São Paulo após tentar mudar sua aparência com cirurgias plásticas. Denis Domingues Nicolau alterou o nariz na esperança de driblar as câmeras do sistema Smart Sampa. No entanto, ele acabou detido quando a polícia identificou irregularidades no veículo que dirigia.

Denis foi abordado pela Polícia Militar depois que o projeto radar do Muralha Paulista sinalizou um carro cinza envolvido em atividades criminosas. Durante a abordagem na avenida Alcântara Machado, ele tentou fugir ao sair do veículo e pular um canteiro central, mas os policiais rapidamente o capturaram.

Após ser identificado como procurado pela Justiça durante uma verificação mais detalhada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), Denis confessou ter realizado a cirurgia plástica para dificultar seu reconhecimento pelas avançadas câmeras inteligentes implementadas pelo programa Smart Sampa.

O uso de cirurgias plásticas por criminosos não é novidade. O traficante colombiano Juan Carlos Abadia também adotou essa estratégia antes de ser preso em São Paulo. Outro caso notório é do brasileiro Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, que conseguiu evitar a captura por décadas graças às mudanças faciais.

Além das alterações físicas extremas realizadas por alguns criminosos internacionais e nacionais famosos como forma de despistar as autoridades brasileiras e estrangeiras, esses casos ilustram os esforços contínuos dos fugitivos para burlar sistemas modernos de segurança pública.

