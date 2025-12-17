Funcionária impede embarque de menina com urso de pelúcia e brinquedo desaparece

Uma funcionária de uma companhia aérea impediu que uma menina de 6 anos embarcasse com seu urso de pelúcia. Maria Beatriz e os pais voltavam para o Brasil depois de três anos morando na Argentina. A família estava com nove malas.





A explicação da funcionária foi que o brinquedo excedia o limite de bagagem despachada. A criança de 6 anos embarcou no avião chorando muito, pois ela sempre foi muito apegada ao bicho de pelúcia.





Mázda, jogadora de vôlei, era uma das passageiras do voo. Ela voltava para São Paulo depois de um campeonato. A atleta viu Maria Beatriz chorando e foi ajudá-la. Ela ofereceu para despachar o urso no nome dela, porém, quando a família foi pegar a pelúcia com a funcionária, o brinquedo já não estava mais lá.

