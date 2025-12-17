Funcionária impede embarque de menina com urso de pelúcia e brinquedo desaparece
Maria Beatriz e os pais voltavam para o Brasil depois de três anos morando na Argentina
Uma funcionária de uma companhia aérea impediu que uma menina de 6 anos embarcasse com seu urso de pelúcia. Maria Beatriz e os pais voltavam para o Brasil depois de três anos morando na Argentina. A família estava com nove malas.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Arquivo Vivo: Conheça a história de mafioso italiano que se escondeu no Brasil para fugir da morte
A vida de Tommaso Buscetta tomou um rumo inesperado quando se casou com uma brasileira e teve dois filhos
Homem desaparece após carro cair em córrego em Guarulhos, na Grande São Paulo
Moradores dizem que já fizeram reclamações e entregaram documentos a prefeitura da cidade alertando sobre o risco do córrego, principalmente quando chove
Motociclista acusado injustamente de estupro por passageira é solto após provar inocência
Wesley Pereira Coimbra, preso em junho do ano passado, passou mais de um ano encarcerado até que a verdade viesse à tona
Contribua com a ABADS e ajude a mudar a vida de crianças e adultos com autismo
Faça uma doação e ajude a instituição
Abordagem policial a vendedores ambulantes irregulares gera confusão no centro de São Paulo
Comerciantes alegam terem sido abordados de forma violenta e com spray de pimenta
Balança Povão: Moradores da Grande São Paulo correm risco de atropelamento em rua sem calçada
Depois da abertura do novo acesso, o movimento aumentou, e o trânsito parece de uma avenida
Falsos médicos atenderam mais de 9 mil pacientes em São Paulo
Dois homens sem formação atenderam na zona leste como pediatra e clínico geral
Trio é investigado suspeito de participar de esquema de venda de ingressos falsos em São Paulo
Parte do dinheiro ganho com as vendas era investido em ferramentas para deixar a página em primeiro lugar na lista de buscas na internet
Jovem é morta com tiro na cabeça em Hortolândia (SP); companheiro é suspeito e está foragido
Rayana Raissa Albuquerque deixou um filho de apenas dois meses
Idoso sem luz há sete dias tem energia reestabelecida após reportagem do Balanço Geral
José Lúcio, de 76 anos, estava há uma semana comendo comida fria e com o tratamento de hemodiálise prejudicado
Imagem de praça de pedágio leva empresário para a cadeia por morte da namorada
Depoimento de operadora da cabine foi fundamental para reviravolta no caso
Roberta Miranda dá presente de Natal para gari que a conheceu antes da fama
Cantora relembrou o passado ao encontrar por acaso o funcionário de um prédio onde já morou
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (16)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Gusttavo Lima recebe proposta para realizar sonho dos filhos de andar de ônibus
Motorista de Goiânia (GO) fez um vídeo para sugerir uma troca com o Embaixador; será que ele vai topar?