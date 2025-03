Funcionárias de creche na Georgia (EUA) são presas por dopar crianças com antialérgicos Pais repararam que os filhos chegavam sonolentos e checaram as câmeras de segurança do local

Balanço Geral|Do R7 20/03/2025 - 15h51 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share