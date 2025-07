Funcionário de aeroporto morre após ser atropelado por caminhonete em pista de pouso e decolagens

Um funcionário de uma empresa terceirizada morreu após ser atropelado na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O incidente ocorreu durante a madrugada enquanto ele realizava manutenção. O motorista da caminhonete, também terceirizado, alegou não ter visto a vítima, que não usava o colete refletivo de forma adequada. A morte foi constatada no local. O acidente levou ao fechamento do aeroporto, com nove voos cancelados e 12 atrasados.



