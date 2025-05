Gangue de cães volta a atacar moradores em Sorocaba (SP)

Em Sorocaba (SP), moradores seguem preocupados com uma gangue de cães que, mesmo após medidas da prefeitura como a castração, continua atacando pedestres. Novos vídeos registram os animais avançando contra pessoas nas ruas. O tutor dos cães, em situação de vulnerabilidade, admitiu tê-los soltado por causa do estresse. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais, e as autoridades investigam a situação da família responsável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!