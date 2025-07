Gangue do Moletom assusta moradores do Jabaquara, na zona sul de SP

A Gangue do Moletom, ou Gangue do Capuz, vêm assustando moradores do Jabaquara, bairro da zona sul de São Paulo. Foram duas tentativas de ataques a casas em menos de 20 dias. Os criminosos agem a noite, cobrindo o rosto com moletons e usando lanternas de celular para visualizar itens de valor nas garagens. Depois, eles forçam os portões e cometem os roubos. Os moradores da região estão com medo de ficarem em casa e serem as próximas vítimas da gangue.



