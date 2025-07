Gangue do silêncio: trio invade casa e toma cuidado para não fazer barulho

Três assaltantes invadiram uma casa na zona a norte de São Paulo e tomaram muito cuidado para não fazer barulho. Conhecidos como a “gangue do silêncio”, eles fizeram mimicas e cochicharam entre si para roubar uma motocicleta. Em apenas seis minutos, os criminosos abriram o portão com um alicate de cortar vergalhões e arrastaram a moto para fora de casa. Tudo aconteceu enquanto a vítima dormia em um quarto ao lado da garagem de onde a motocicleta estava. Os assaltantes estão foragidos e a polícia segue investigando o caso.



