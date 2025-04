Gata é encontrada viva após ficar três semanas presa em sofá embalado

Uma gata ficou presa em um sofá embalado para mudança por três semanas e sobreviveu, nos Estados Unidos. Os donos de Sunny-lu precisaram mudar de cidade. Enquanto embalavam os móveis, perceberam que a gata de estimação tinha desaparecido. Eles começaram as buscas, mas a gatinha não foi mais vista e a família seguiu viagem. Os móveis foram transportados em um caminhão que demorou três semanas para chegar ao novo endereço. Quando chegaram ao destino, a família achou Sunny-lu viva, depois de ficar 20 dias dentro do sofá.



