Gatinho caçador ataca cobra no quintal de casa e assusta tutores em Sergipe
Além de atacar o animal, Lilo ainda ficou deitado com ela
Um gato deu um susto na tutora após atacar uma cobra na residência da família em Itabaiana, em Sergipe. O animal entrou no quintal de Emily e o gato Lilo, além de atacá-lo, ficou deitado ao lado dele, tranquilo. A tutora relatou que o instinto de caça do animal se manifestou novamente após ele já ter eliminado outras presenças indesejadas, como ratos e até uma coruja. A veterinária Ellen identificou a espécie da cobra como não venenosa e comentou sobre os instintos naturais dos gatos.
