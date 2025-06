Golpe da maquininha: criminosos cobram quase R$ 10 mil de mulher que comprava frutas em São Paulo

Dois criminosos aplicaram o golpe da maquininha em uma mulher que comprava frutas, perto da avenida Higienópolis, em São Paulo. O prejuízo que eles deixaram à vítima foi de quase R$ 10 mil. Assim que ela notou o que pensou ser um erro de cobrança, os golpistas começaram a guardar as frutas, entraram em um carro e fugiram. A mulher chegou a desmaiar na calçada e foi amparada por duas pessoas que estavam no local no momento. Os criminosos ainda não foram presos.



