Golpistas usam site falso de concursos para enganar vítimas em São Paulo

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e na casa de um dos suspeitos foram encontrados diversos carros de luxo

Balanço Geral|Do R7

A polícia identificou uma quadrilha que aplicava golpes pela internet por meio de falsos anúncios de concursos públicos em São Paulo. Os criminosos copiavam a interface do site do governo federal, criavam editais e, no momento da inscrição, geravam um código Pix para receber o pagamento de supostas taxas cobradas no processo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e na casa de um dos suspeitos foram encontrados diversos carros de luxo.

