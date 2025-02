Grupo de formandos fica sem formatura após responsável pelo evento perder dinheiro em apostas online

Cláudia Roberta Silva, presidente da comissão de formatura de uma turma de direito, usou mais de R$ 70 mil dos colegas em apostas online. Ela confessou a ação um mês antes do evento, agendado para 22 de fevereiro. Após a confissão, ela desapareceu, e agora a polícia investiga o caso como apropriação indébita e estelionato. Os formandos, que contribuíram durante três anos, estão buscando soluções para viabilizar a celebração. A empresa responsável pela festa tenta garantir o evento, enquanto a defesa de Cláudia afirma que medidas estão sendo tomadas para recuperar as perdas.



