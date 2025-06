Guarda Civil Metropolitana realiza operação contra tráfico e furtos na região central de SP

A Guarda Civil Metropolitana está conduzindo uma grande operação no centro de São Paulo, visando combater o tráfico de drogas, furtos e roubos. Com aproximadamente 50 guardas civis e a colaboração da Polícia Civil, a ação se concentra no viaduto 25 de Março, área conhecida pelo consumo de drogas em plena luz do dia. Durante as abordagens, foram encontrados cachimbos, objetos frutos de furtos, e itens como joias e cartões bancários que estão sendo analisados. A operação busca também verificar a existência de mandados judiciais em aberto entre os abordados, com potencial encaminhamento à delegacia.



