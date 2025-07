Helicóptero Águia sobrevoa aeroporto de Guarulhos atrás de criminosos e decolagens são suspensas

Cães farejadores da Polícia Federal encontraram 40 quilos de skunk em malas despachadas por um casal no Aeroporto de Guarulhos, que foi preso. Na mesma operação, outro casal com mandados de prisão foi detido e um passageiro teve o passaporte apreendido. Ações do crime organizado causaram a suspensão temporária de voos, enquanto a PM buscava suspeitos de sequestro. A vítima foi encontrada morta, possivelmente executada pelo Tribunal do Crime. Drones também foram usados por criminosos para facilitar o tráfico de drogas. Um deles foi avistado por um piloto, que precisou arremeter, mas os suspeitos não foram localizados.



