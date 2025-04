Homem arma emboscada e mata irmão a facadas na zona sul de SP

Uma família em São Paulo procura por Arlindo Pereira da Silva, desaparecido após ser acusado de matar seu irmão, Severino. Arlindo, com histórico de comportamento agressivo e abuso de álcool, foi acolhido pelo irmão após perder casa e emprego. No entanto, a convivência entre eles deteriorou, culminando em uma briga física. Dois dias após a briga, Severino foi atacado com uma faca ao chegar em casa. A faca utilizada no crime foi encontrada pela família e será entregue à polícia, que investiga o caso como homicídio.



