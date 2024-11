Homem ataca irmão e sobrinho em briga por causa de imóvel

Um homem de 58 anos atacou o irmão e o sobrinho dentro de uma residência no município de Itapevi (SP). O agressor incendiou um carro na garagem e ameaçou explodir a casa. Ele também manifestou intenção de tirar a própria vida. Uma equipe especializada foi chamada para negociar a situação. Imagens mostram brigas entre os membros da família e o agressor portando uma faca. Vizinhos relataram que ele esfaqueou seu irmão e sobrinho durante a confusão. A ocorrência mobilizou Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal para atender à situação. Devido à condição do agressor ser surdo e mudo, foi necessário acionar um profissional especializado em libras para facilitar a comunicação durante as negociações que duraram várias horas. Após as negociações serem concluídas com sucesso, o homem foi encaminhado para um hospital local.