Homem é condenado por bigamia nos EUA após casar com três mulheres sem se divorciar

Henry Betsey Jr. foi condenado por bigamia nos Estados Unidos. Ele se casou com três mulheres diferentes sem se divorciar. A descoberta ocorreu quando sua primeira esposa, Tonya, desconfiou e pesquisou sobre ele. As esposas confirmaram a situação e relataram manipulação financeira. Henry recebeu pena de dois anos de liberdade condicional e 100 horas de serviço comunitário, além de restrições ao uso de redes sociais e aplicativos. Durante a sentença, ele estava acompanhado de sua nova namorada, mostrando que talvez não tenha aprendido a lição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!