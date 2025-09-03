Homem empresta dinheiro para empresária, é expulso de sociedade e agredido na frente de casa em SP
As câmeras de segurança do local gravaram toda a ação
Após ter emprestado dinheiro para a proprietária de um pet shop, o credor Wilson Tavares tornou-se sócio do comércio. No entanto, quando a dívida que existia foi paga pela sócia, ela decidiu desfazer a sociedade. A empresária foi até a porta da casa de Wilson, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, para comunicar a decisão.
No local, ele aceitou sair da sociedade se o valor emprestado por ele à proprietária do pet shop fosse ressarcido. A condição foi negada pela sócia, que estava acompanhada de um homem no momento. As câmeras de segurança do local gravaram toda a ação. A conversa acabou em confusão e Wilson foi agredido na frente de casa. Ele concedeu uma entrevista ao Balanço Geral. Confira!
