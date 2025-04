Homem furta caminhonete, bate em três carros estacionados e fere uma pessoa

Um homem foi atropelado por uma caminhonete desgovernada no litoral de São Paulo, após o veículo colidir com três carros estacionados. O motorista, um jovem de 20 anos, havia furtado a caminhonete minutos antes. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele perdeu o controle do veículo. A vítima foi socorrida com ferimentos leves. O suspeito tentou fugir com uma criança, que seria seu filho, após a colisão. No entanto, ele foi detido pela polícia, que constatou sinais de embriaguez. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar e, posteriormente, à mãe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!