Homem invade hotel em Araraquara (SP) e dispara contra hóspedes

Um homem invadiu um hotel em Araraquara (SP) e disparou contra hóspedes em um restaurante. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e se o suspeito estava sozinho. Câmeras de segurança registraram o momento dos disparos. O suspeito tentou fugir em um carro prata, mas as portas do veículo travaram, obrigando-o a fugir a pé. Após a tentativa de fuga, o carro saiu do local. Uma mulher foi atingida na perna e liberada após atendimento médico. Sete estojos de munição e três projéteis foram encontrados no local. As quatro pessoas na mesa foram ouvidas pela polícia.



