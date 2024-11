Homem planeja pedido de casamento, mas alianças são furtadas durante festival no interior paulista

Um casal viajou com amigos para um festival de música eletrônica em Itu, interior paulista. Felipe e Carolina saíram de Sete Lagoas, Minas Gerais, e se hospedaram em uma casa próxima ao local do evento. Durante a primeira noite do festival, a casa foi invadida por criminosos que levaram objetos pessoais e malas do grupo. O prejuízo total foi estimado em R$ 100 mil.