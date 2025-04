Homem que assediou duas adolescentes, de 12 e 14 anos, na rua é preso em São Paulo

Renan Alves, homem que assediou duas meninas de 12 e 14 anos no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, foi identificado e preso em flagrante pela polícia. As imagens da câmera de segurança que captou o momento mostram que ele sai do carro com a genitália de fora e fica se tocando enquanto fala com as adolescentes, que saíram andando rapidamente assim que entenderam o que estava acontecendo. Moradores da região reconheceram Renan Alves por praticar os mesmos crimes em bairros vizinhos, na zona sul da cidade.



