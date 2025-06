Homem que atuava com diploma falso de medicina é encontrado pela polícia após forjar a própria morte

Fernando Henrique Dardis atuava com diploma falso de medicina. Ele foi preso pela polícia após tentar forjar a própria morte. Dois pacientes acompanhados pelo falso médico morreram, o que o levou a falsificar um certificado de óbito. Contudo, após o nascimento da filha, Fernando a registrou em um cartório de Guarulhos (SP) usando sua própria foto como pai, o que levou a polícia a descobrir que ele estava vivo. Além do diploma falso e do certificado de óbito, ele também já havia se passado por policial.



