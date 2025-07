Homem quebra janela de ônibus depois de motorista não aceitar parar fora do ponto

Os ataques a ônibus continuam frequentes em São Paulo. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, um homem que estava dentro de um coletivo na avenida Paulista, na capital paulista, quebrou a janela do veículo após pedir para o motorista parar fora do ponto e ele não aceitar. O homem estaria em surto psicótico e foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!